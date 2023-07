Meeste viljakus on 50 aastaga järsult vähenenud. Arst: kui trend jätkuks, oleks viljakate meeste protsent varsti üliväike

Ülemaailmseid uuringuid hõlmavast analüüsist nähtub Pommi sõnul negatiivne trend. „Kui see trend jätkuks, oleks 20 aasta pärast viljakate meeste protsent ühiskonnas üliväike,“ ütles Pomm. Aga ta ei usu, et nii läheb. Pommi sõnul on oluline teadvustada, et ka mõõduka seemnerakkude hulga kahanemise korral võib naine loomulikul teel rasestuda, kuid selle tõenäosus on väiksem. „Hinnangu andmiseks on alati vaja vaadata spermaanalüüsi tulemust tervikuna ja käsitleda arstlikus mõttes last soovivat paari ühiselt,“ täpsustas Pomm.