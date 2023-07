JUHTKIRI | Poliitikud, mõelge ka reitingule – Eesti krediidireitingule

Õnn, et Läänemets on siseminister, mitte pea- ega rahandusminister, ja tema erakond koalitsiooni kõige väiksem jõud. Üks asi on arutada, kas mõned sektorid – näiteks praegu pangandus – ei saa neist sõltumata asjaoludel, n-ö taevamannana ülemäära suurt kasumit. Aga sellest mitme kraadi võrra kangem asi on levitada mõtteviisi, justkui oleks üldse kasumit teenida kuidagi ebasünnis. Suhtumine, et kasum on töötajatele ebaõiglaselt maksmata jäetud ettevõtte tulemi osa, võiks jääda jäädavalt nõukaaega, mitte saada valitsuse tasemel reanimeeritud.