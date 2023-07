REPORTAAŽ | Vägilased, Paabel, Zetod. Viljandi folgi juubel pakkus vanade sõpradega taaskohtumisi

On eriline 30 aastat järjest üritust korraldada nii, et see toimib pealtnäha kui õlitatud kaadervärk ja inimesed tulevad aastast aastasse ikka tagasi. Ainsana jäi pidustustest puudu üks suur sünnipäevatort! Aga tordi asemel pakuti rahvale kokkuvõtlikku läbilõiget Viljandi folgi repertuaarist, esimesel õhtul peeti maha suur kontsert Folk 30, kus astusid üles kõigile tuttavad esinejad.