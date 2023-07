JUHTKIRI | Kliimamuutus avab uusi võimalusi

Tänasest lehest saate lugeda, et Euroopa olulisim kaubatee hakkab sõna otseses mõttes kokku kuivama. Eestit see päris otseselt ei puuduta, sest jutt on Reini jõest, mis tähendab, et esimeses järjekorras on tegemist Saksamaa probleemiga. Ent ikkagi on see veel üks põhjus mõelda nii kliimamuutusest, mille tõttu Reini veetase üha sagedamini ja kauemaks liiga madalale langeb, kui ka Euroopas tootmise ümberpaigutamisest, mida selle tagajärjel ilmselt tegema peab.