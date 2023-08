Mart Võrklaev: kärped ja maksud tulevikus on veelgi suuremad, kui me riigi rahandust praegu korda ei tee

Kui Jüri Ratase valitsemisajal tekkis illusioon, et riigi rahakott on põhjatu ning laenata saab nii nagu homset ei ole, siis tänaseks on üle jõu elamise tagajärjed käes.

Kuigi meie reitingu väljavaade on endiselt stabiilne ning võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega jääb Eesti võlakoormus jätkuvalt üheks väiksemaks, tuleb riigireitingu langusesse suhtuda tõsiselt. See hoiatab, et kui me oma rahandusliku seisu parandamiseks midagi ette ei võta, seisame mõne aja pärast silmitsi tõsiste tagajärgedega. Laenamine muutub üha kallimaks ehk maksumaksja peab tasuma üha suurenevate intresside eest.