Mart Raamat: saudide „kübarast tõmmatud jänes“ tõstab kütusehindu. Kui kauaks?

Pärast pikka stagnatsiooni Eesti tanklapostidel on kütusemüüjad taas sunnitud hinnatablood tolmust pühkima ja tarbijate meelehärmiks hindu kergitama. Viimastel nädalatel on naftakartell OPECi juhtriigi Saudi Araabia ennastsalgavad ponnistused hakanud vilja kandma ja toornafta hinnad on asunud tõusule.