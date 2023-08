Jätame praegu kõrvale arutelu selle üle, kas automaksu on üldse vaja. Superministeeriumi aknaist paistab pidevalt ummikus Liivalaia ristmik ja jutt sellest, et mujal Eestis pole autostumine probleem ning isiklik sõiduk on inimeste jaoks mitte luksuskaup vaid igapäevane tarbeese, koalitsioonipoliitikuid ja ametnikke ei kõiguta. See suhtumine kumab läbi ka Siim Kallase tänasest arvamusloost – tegelikult võiks autoomanikelt hoopis rohkem raha küsida, praegu tehakse neile sisuliselt teene…