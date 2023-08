JUHTKIRI | Aitab! Valitsus, lõpeta oma lõputult õnnetu lennundusäri

Nii ja naa. Alustades Estonian Airist, mille järglane Nordica sisuliselt on, kestavad Eesti riikliku lennundusäri hädad juba vähemalt 15 aastat. Vahepeal on raha põlenud rohkem, vahepeal vähem, aga kunagi pole puudust olnud kaalukatest argumentidest, miks Eesti riik peaks sellest ärist väljuma, sest edu ei ole ega tõenäoliselt ka ei tule.