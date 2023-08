Tauno Kangro: kolleegid panid Kalevipoja põlema ja helistasid tuletõrjesse

Ei juhtu just kuigi sageli, et vargad sissevehitud kraami ise tagasi toovad. Ent just nii läks Tauno Kangro (57) pisikese korstnapühkija kujuga, mis viidi minema Tallinna vanalinnast. Saame vaevalt Kangroga jutud aetud, kui kuju omaniku saadik sisse astub ja räsida saanud kujukese loojale sülle paneb. Taaskohtumisrõõm on suur ja ehe. Väljendada saab seda küll ainult autor, korstnapühkija naeratab seda naeratust, mille Kangro ta näole on loonud. Õnneks on kuju pronksiosa terve. Jutuajamine Kangroga aga käib nagu sõit Ameerika mägedel. Hulk küsimusi ei meeldi skulptorile. Kohe üldse mitte.