„Tätoveering lubati koos käega otsast raiuda.“ Kaks korda venelaste käes vangis olnud ukrainlast piinati jõhkralt

Ukrainas on inimesi, kel on tulnud mitu korda sõna otseses mõttes põrgus ära käia. 31-aastane Jevhen Tšudnetsov kutsungiga Tšudik on venelaste käes vangis olnud kokku neli aastat: kolm aastat esimese ja ühe aasta praeguse sõja ajal. Vangistuse vältel talus ta metsikut piinamist. Ühtlasi mõistsid Donetski „rahvavabariigi“ võimud ta 2015. aastal „reetmise“ eest 30 aastaks vangi.