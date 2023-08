ARVUSTUS | Brigitte Bardot vilistas tabudele. Suhtest suhtesse, miks ka mitte

Prantsusmaal toodetud värske kuueosaline seriaal „Bardot“ avab ukse nimitegelase ellu. Õigemini, sinna ellu on ka varem piilunud peaaegu kõik. Brigitte Bardot on staar suure algustähega. Võiks isegi öelda, et fenomen. Tema näitlejatööd hindan kõrgelt, aga osa tema edasisi tegemisi on pannud ka kulmu kortsutama. Jah, loomaõiguste eest võitlemine on äärmiselt tänuväärne, ent tema üldine suhtumine jätab soovida. Näiteks on ta avalikult teinud maha sisserändajaid ja sellisel viisil, et teda on kohtus rassiviha õhutamise eest karistatud. Samuti on ta mõnitanud homoseksuaale.