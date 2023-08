Tanel Kiik Siim Kallasele: praeguses majandusolukorras rahvale moraali lugema tulla on harukordselt küüniline

Ma olen alati teadnud, et Reformierakonna juhtpoliitikud on tavainimeste elust täielikult võõrandunud. Selles vaates on vast isegi aus, et Siim Kallas seda varjatagi ei püüa. Eestimaa inimesed ja ettevõtjad on tõsistes raskustes kiire hinnatõusu ja majanduslanguse tõttu, mida valitsuse maksutõusud veelgi hoogustavad. Tulla sellises olukorras rahvale moraali lugema ja inimesi hüsteerias süüdistama on aga haruldaselt küüniline.