Vaktsiinikahjusid on Eestis pea võimatu tõendada. Nõutakse diagnoose, mida arstid ei anna

Tugevad migreenid, peenkiudude neuropaatia ehk väljakujunenud närvikahjustused kätes ja jalgades, kiudsidekoe ehk kõõluskinnituste fibromüalgia, vereringehäired, lihasnõrkus, krambid – need on tema sümptomid. Lisaks veel pikad ootamised, et uuringutele saada, ja seejärel veel ootamist, et diagnoose saada.