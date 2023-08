Maailmas laineid lööv Mari Kalkun: meie esivanemate looming on lihtsalt geniaalne

Mari Kalkun tervitab meid enda kodutalus Võrumaal ja pakub lahkelt ringkäiku aias. Siin on elanud tema esivanemad ja pere ning üheksa aastat tagasi leidis siia tagasitee ka Mari. Aeda on haritud permakultuuri mõtete järgi ja kõik on õites. „Äsja niitsime muru ka ära,“ sõnab muusik rõõmsameelselt. Paari päeva pärast algab kolmandat korda toimuv muusika- ja sõnaüritus „Aigu om!“, mille üks ellukutsujaid on Mari ise. Peale selle, et ta festivaliks valmistub, on köögilaual virn Mari ahjusooje plaate, mille väljaandmist toetanutele ta hoogsalt plaadi siseküljele pühendusi ja tänusõnu kirjutab.