PÄEVA TEEMA | Andres Raid: Nordica läheb, aga maksumaksjal on ees veel arveid, mida maksma tuleb hakata

Kui keegi kujutas ette, et Nordicaga on kogu see asi juhtunud mingite saatuslike globaalsete sattumuste koosmõjuna, siis on see kahjuks eksitus. Neile, kes ridade vahelt oskavad lugeda ning lisaks erinevad asjad loogiliselt suudavad kokku viia, pakub asi üha suuremat lõbu, mille kahjuks meie maksumaksja tõrkumata kinni maksab.