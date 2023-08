KULTUURIBIIT | Muusik Semjon Greefi aka greefi playlist

Plaadi ilmumise tähistamiseks valis greef selle kultuuribiidi tarbeks viis lemmikut R&B lugu läbi aegade.

Semjon ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Take Care of You - Charlotte Day Wilson feat. Syd

Üks nendest lugudest, mida kuulasin, et ennast muusika kirjutamise meeleollu viia. Meeldib julge ja esiplaanil altereeritud vokaali kasutamine ja samal ajal mõneti vastandlik akustiline taust. Albumi viimane lugu sai kindlasti siit mõne šniti.

Serenade of Water - Men I Trust

Mulle meeldivad päris mitmed selle bändi lood eelkõige seepärast, et nad panevad indie mussi gruuvise bassiga nii mõnusalt toimima. See konkreetne lugu on eepilise ja samal ajal pehme atmosfääriga just süntesaatorite ja padide tõttu ja tekitab hubase, ent melanhoolse tunde.

Better Than I Imagined - Robert Glasper feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello

See lugu on rets. Lüürika on siiras ja sellega on lihtne samastuda. Nii harmoonia, biit kui ka vokaal tekitab kohe väga kindla tuju ja toob sentimentaalseid mõtteid. H.E.R. on minu arvates üks ilusamate häältega naisvokaliste ja lisaks sellele ka toplinereid. Robertist võiks ma rääkida pool päeva, aga see, et need kaks artisti tegid koostööd, on kingitus.

Pink + White - Frank Ocean

Kogu selle loo vibe on minu jaoks nii pilku klaasistav. Lisaks, kui loen sõnu kaasa, siis avastan peaaegu iga kord mingi uue tähenduse mõnele reale.

GOT IT GOOD - KAYTRANADA

Kaytranadale omane smooth biidi partii ja bounce ning sellele lisaks 2000ndate üks ikoone Craig David tekitavad kokku tänapäeva feel’i ja nostalgiliste mõju.