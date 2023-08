Kesknoored Reformierakonnale: 1000-eurone automaks teeb Eesti inimesed vaeseks!

Reformierakonna noored läksid Siim Kallase kaitsele, kelle jaoks on 1000-eurone automaks täiesti taskukohane. See näitab, et reformierakondlastel pole aimugi, kuidas Eesti inimesed elavad ja hakkama saavad. Kuidas maapiirkondade lapsed kooli saavad? Ehk on nii Siim Kallase kui ka Reformierakonna noorte silmis maaelu luksus, mis on võimalik vähestele.