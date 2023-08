JUHTKIRI | Kuhu küll kaob Eesti riigi raha!

Kes presidendi või Eesti riigi peale vimma peab, see tunneb nüüd kahjurõõmu. Ent rohkem on ilmselt inimesi, kelles tekitab kerget häbitunnet või nõutust, et Eesti riigil on nii vähe raha, et ei saa oma riigipead töövisiidilegi saata. Kes tahaks ise olla olukorras, kus peab teatama, et „Ma ei saa külla tulla, sest raha pole“?