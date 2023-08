Naistevastane vägivald Eestis on kõrge taseme turvarisk.

Eurostat uuris 2021. aastal turvalisi suhteid Euroopas. Lõplik kokkuvõte on veel valmimisel, ent andmebaasi on juba laekunud erinevate riikide üldandmed. Eelmise nädala lõpus lisandusid Eesti omad. Esialgsed andmed 16 riigi kohta näitavad, et Eesti kuulub kõrgema vägivalla tasemega riikide gruppi.