Narvas algasid Ukraina Dramaturgide teatri ja Vaba Lava ühislavastuse proovid

Lavastuse maailma esietendused toimuvad 15. ja 16. augustil Narvas aset leidva Vabaduse festivali raames.



Lavastuse ühe produtsendi Märt Meose sõnul toimus lätlasest lavastaja Valters Silisi juhtimisel valmiva etenduse esimene prooviperiood tänavu kevadel Kiievis. „Tegemist on kahe riigi kultuurivahetuses väga olulise sündmusega, sest lavastuse valmimine olukorras, kus Kiiev on olnud reaalsete raketirünnakute all ning prooviperioode tuleb sättida plaani järgi, millal lavastuse osalised rindelt saabuvad, on täiesti erakordne kogemus ja eesti teatrimaailmas küllaltki ainulaadne projekt“, sõnas Meos.



Tänavune Vabaduse Festtival koondab endas kokku üheksa erinevat lavastust, filmiprogrammi, kontserdi ja arutelehommikuid. Festivalile on oodata kriitikuid, ajakirjanikke ja muid festivali külalisi enam kui 13 riigist.

Täpsem kava ja info festivali kohta siin.