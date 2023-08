PÄEVA TEEMA | Valdo Randpere: pole üllatav, et koraanipõletajatel on päris palju kokkupuutepunkte Venemaaga

Lihtsalt lahtiseletatult, põletage kusagil koraani ja moslemiriigid reageerivad sellele kurjalt. Seda nimetatakse tingimatuks refleksiks. Maailmas on see fenomen tuntud ka Pavlovi refleksi nime all. Kurioosse kokkulangevuse tõttu on aga Pavlov pärit Venemaalt. Just see riik maailmas, kes oleks valmis andma päris palju selle eest, et Rootsi kunagi NATO-ga ei liituks.