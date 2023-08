Niipea kui Conoco kohal ilmus taevasse esimene USA hävitaja, said Vene sõjaväelased aru, et olukord on nende kontrolli alt väljunud. Keeldudes tunnistamast, et tehase poole suunduvad palgasõdurid olid osa Süüria valitsust toetavatest vägedest, mida juhtisid Vene kindralid, ei peatanud väeülem rünnakut õigel ajal. Mis veel hullem – ta käskis Vene sõjalennukitel Eufrati kohal olevast õhuruumist lahkuda, et mitte sekkuda. Kui USA ründekopterid ja droonid palgasõdureid maha niitsid, vaatas Vene sõjavägi lihtsalt kõrvale.