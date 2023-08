Eesti NSV kultuuritegelaste loomingu tänane hindamine on üks huvitav teema. Veelgi huvitavam aga on see, kuidas meil täna paljud hindajad täna seda loomingut hindavad - inimese kogu nõukogudeaegse resümee kaudu. Kui resümees on punaseid laike, mõned päris suured, siis on autor punane ja kogu looming punane.