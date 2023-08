PÄEVAKOMMENTAAR | Krister Paris: riik, mine vahelt ära! Las ma valin ise, kes mind teenindab

Mingi hetk möödunud teisipäeva õhtul. Lähen vaatama, kas prügikast on pärast tellitud tühjendust ikka kenasti tagasi pandud. Mõni vedaja paneb, teine on lohakam, aga siin muidu rahulikus Otepää kandis võib teinekord küngaste vahelt õõtsuv tuuleiil tühja kasti üsna kaugele kanda. Kastiga on kõik hästi. Keegi pole teda puudutanudki. Prügiga on halvasti, ta võiks kuskile elektrijaama suunas juba teel olla.