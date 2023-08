Maris Hellrand: hüvasti „endine nõukogude vabariik“! Rahvusvaheline meedia enam Eesti kohta nii öelda ei tohi

AP stiiliraamatu uues juhendis on kirjas: „Vältige selle täiendi kasutamist kõigi 14 riigi puhul peale Venemaa, mis kuulusid endise Nõukogude Liidu koosseisu, välja arvatud juhul, kui see on loo jaoks selgelt asjakohane. Näiteks: Valgevene julgeolekuaparaat säilitab oma mineviku nõukogude vabariigi elemente või Kasahstan püüab Venemaast kaugeneda, vaatamata endise nõukogude vabariigi endisele liidule Moskvaga. Nõukogude Liit lagunes 1991. aastal ja tekkinud riikidel on identiteet, ajalugu ja valitsemissüsteemid, mis ületavad nende 68 aastat (või vähem) Venemaa domineeritud NSV Liidus. Näiteks on Eestil iseseisva riigina pikem ajalugu kui 48 aastat nõukogude vabariigina või nõukogude okupatsiooni all, nagu eestlased ise ütleksid.“