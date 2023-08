Ahti Kallikorm: kas peame nuiaga ja võrdselt piki päid andma kõigile autoomanikele, sest riik ei suuda neil vahet teha?

Kuskilt on lendu läinud tänaseks juba pea kõigi Eesti poliitikute suust kostuv lause, et me peame tagama võrdsuse. Kallid inimesed - see kõlab õõnsalt, isegi ENSVs ei suudetud absoluutselt võrdset vaesust luua.

Me vaatame Eesti asjadele liiga palju Tallinnast Toompea nõlvalt ja arvame, et teame kõige paremini, kuidas ühistransport lahendab ääremaade muresid. Kui buss läheb Meegomäelt varahommikul ja jõuab tagasi hilisõhtul, aga inimesel on vaja minna linna arsti juurde ainult korra keskpäeval, siis peab ta istuma 14 tundi linnas asjata. Tallinnast kaedes tundub see kõik okei. Aga see on raisatud aeg, mis ei lisa meie SKPsse mitte sentigi.