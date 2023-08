Valdar Parve: (kui on) hästi diagnoositud, (siis) hästi ravitud!

On inimesi, kes puutunud depressiooniga kokku põdejana või pealtnägijana ja kes usuvad, et antidepressant on sõltuvust tekitav mürk. On neid, kes tulevad arsti juurde ise seda küsima. Mõni koguni nõuab arstilt ühte kindlat antidepressanti, mida on võtnud eelmisel korral või mida sõbranna kiidab. Mõni ütleb, et tal on suva.