EESTLANE USA KÕRBEST | USA-s võimutseb subkultuur, mis mõistab kohut kohtuniketa ja annab alati eluaegse karistuse. Presidendiks võib ikka saada vangis istuv mees

Issanda loomaed on suur ja lai. Lisame siia juurde saksa lastekirjaniku Erich Kästneri sõnad „Ainsad inimesed, kes võimule pääsevad, on need, kes seda tahavad“ ja saamegi kokkuvõtte USA ettevalmistustest 2024. aasta presidendivalimisteks. Nii mõnegi ameeriklase silmis on tegemist vaat et maailma ehk siis USA lõpuga.