SÕNAROKK | Merle Purre: sõnal on jõud ehk Kuidas rääkida vaimsest tervisest?

Kuigi kohtan sageli vaatenurka, et tänapäeval on kõik lumehelbekesed ja varem vaimse tervise probleeme ei olnud, pole ma kuulnud inimesi ütlemas, et siis polnud näiteks alkoholismi, vägivalda laste kasvukeskkonnas, kiusamist, erikoole ega kinniseid raviasutusi. Mis kõneleb sellest, et ka siis oli vaimse tervise muresid. Nendega lihtsalt talitati sageli teisiti: vaikiti ja peideti praegusest enam, kasutati teisi sõnu või pärandati oma hingehaavad edasi järgnevatele põlvkondadele.