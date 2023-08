JUHTKIRI | Uuele poliitikasügisele läheme vastu kurvalt

Peaminister Kaja Kallase puhkuse ajal on Eesti poliitika veel toksilisemaks muutunud. „Kirsiks“ tordil on valitsuse ja presidendi kantselei inetuks kiskuv tüli. See ei kisu mitte lihtsalt inetuks, vaid seekord saab täiesti nõusse jääda Mart Helme (EKRE) diagnoosiga, et niimoodi aetakse asju banaanivabariigis, mitte õigusriigis.