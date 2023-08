Britpop on tagasi! Seekord ei jää ma sellest ilma

Kui britpop 1990-ndatel Inglismaal tuule tiibadesse sai, ei olnud ma veel sündinud. Tollal vallutasid Suurbritannia ja hiljem maailma lavasid sellised kitarribändid nagu Oasis, Blur ja Pulp. Kuigi britpopi karismaatilised põhitegelased on praegu juba 50-aastased „vanurid“, siis sel aastal on see liikumine justkui oma teise hingamise sisse saanud. Ja seekord olen ma kohal, maksku mis maksab.