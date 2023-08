SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina näitas Venemaale, et nende ähvardustel on tõsi taga

Kui peale Ukraina sadamates oleva viljalaadimistaristu ründamist olid Venemaa z-patrioodid rõõmust vaat et hullumas, siis nüüd saabus välkkiire kainenemine. Räägitakse võimalikust Ukraina mereblokaadist. Kirsina tordil andis Ukraina omalt poolt teada, et edaspidi peavad kõik kaubalaevad, kes plaanivad minna Mustal merel asuvatesse Venemaa sadamatesse, arvestama asjaoluga, et need sadamad on ohutsoon.