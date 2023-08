Teadlased oskavad nüüd mateeriat aatomite ringitõstmisega muuta. See võib tuua keemias revolutsiooni

Tänapäeva keemikud suudavad juba sünteesida pea kõiki kemikaale, ent meetodid on seni piiratud ning vajavad molekulaarseid „ehitusmaterjale“ ja tihtilugu pikka tööd. „Lahendusena on lisatud olemasolevale molekulile uute keemiliste elementide gruppe, ent see mõjutab üksnes molekuli struktuuri ääreala,“ selgitab California Berkeley ülikooli keemik Richmond Sarpong.