Ian Buruma: iga süüdistus annab Trumpile jõudu juurde. Mis võlutrikke ta kasutab?

See ei tohiks olla mõistuspärane. Donald Trump sai just neljanda kriminaalsüüdistuse. Muu hulgas süüdistatakse teda Ameerika Ühendriikide vastases sobingus ja ameeriklaste valimisõigustest ilmajätmise vandenõus. Peale selle on tema vastu esitatud 40 süüdistust, mille hulgas on Florida spionaažiseadusrikkumised ja New Yorgi 34 süüdistust seksiskandaali kinnimätsimises.