JUHTKIRI | Avalikustamine tooks Võrklaevale kärpeabilised

Ainult mõni nädal on jäänud rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosini avaldamiseni, mis seab piirid tuleva aasta eelarve tuludele ja kuludele. Olenemata sellest, kas tuleva aasta SKP ja muude makronäitajate prognoos on natuke halvem või natuke parem, olenemata sellest, kas üldse ja milline automaks kehtestatakse, on kindel, et kõigi valdkondade ministrid tahavad kulutada rohkem, kui rahandusminister Mart Võrklaev saab lubada.