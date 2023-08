PÄEVA TEEMA | Margo Külaots: meid ei tee vaeseks rohepööre, vaid selle tegemata jätmine!

Kuigi rohepööre pakub jätkuvalt ainest väga vastandlikeks arvamusteks, on tänaseks siiski ilmne, et meil tuleb astuda vältimatuid samme oma harjumuspärase elukeskkonna säilitamiseks. Seejuures on rohepöörde elluviimine ka majanduslikult mõistlik, sest kui elukeskkond on kord juba halvaks muutunud, on kulud selle taastamiseks väga suured.