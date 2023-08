Ain Hinsberg: „Turist, ära tule!“ Ka Tallinn peab olema valmis väliskülaliste hulka piirama

Ületurism (overtourism) ja liigturism (kui üle- on kontrolli alt väljunud) on valdkonnas mõistena kasutusel olnud umbes kaheksa aastat, kuid viimase paari aastaga murdnud n-ö meediaseksikate mõistete hulka. Maakeeli on see sihtkoha turistidega ülekoormamine ehk ülerahvastatus, mille tagajärg on konfliktid rahulolematute kohalikega.