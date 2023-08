Kinokett rikub keeleseadust. Miks on Hollywoodi filmid vene keelde dubleeritud?

Kui Tallinnas on näiteks vene keelde dubleeritud „Barbiel“ all ka eestikeelsed subtiitrid, siis Ida-Virumaal ei saa vene keele oskuseta inimene kinoseansse seadusekohaselt nautida. Suuremalt jaolt näidatakse seal venekeelse dublaažiga filme, millel tihtilugu puuduvad ka eestikeelsed subtiitrid. See aga tähendab keeleseaduse rikkumist.

Ühe filmilevitaja sõnul on venekeelse pealelugemisega filmide Tallinna kinodesse jõudmine just viimaste aastate tendents ja seotud sellega, et üks kinokett on järjepanu laienenud.