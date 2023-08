KAART | Laevade pommitamist tuleb mängida ikka kahekesi. Ukraina võtab sihikule Vene kaubaveo

Musta mere viljalepetest lahkumisele järgnenud nädalatel on Venemaa pommitanud süstemaatiliselt Ukraina sadamaid ja viljahoidlaid. Eesmärk on näidata Mustal merel ja Doonaul liiklevatele laevnikele, et ukrainlastega on liiga ohtlik kaubitseda. Ent plaanil on üks viga: võrreldes mulluse suvega, kui viljalepped sõlmiti, suudab Ukraina nüüd Venemaa laevu ja sadamaid märksa rohkem ohustada.