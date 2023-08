INTERVJUU | Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo: usun Sildamit, keda ma tunnen ja usaldan

Peep Jahilo jääb endale kindlaks: kauplemist seaduste väljakuulutamisega Eesti riigis olla ei saa. Seega ei saavat olla ka võimalik, et president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam tegi mingit sorti tehinguks ettepaneku. „Kui keegi on konstrueerinud sellise võimaluse, siis see ongi konstruktsioon,“ ütles ta. Jahilo selgitas väljakuulutamise protsessi: kui riigikogus on seaduseelnõu vastu võetud, tuleb presidendi kantseleile ametlik kiri. Otsuse vaatavad üle õigusnõunik ja õiguseksperdid, kes esitavad presidendile oma soovitused. Seejärel otsustab president, kas seadus välja kuulutada olenevalt sellest, kas see vastab põhiseadusele või mitte. „Ma ei näe isegi seda mehhanismi, mis võimaldaks mingisugust mõjutatavust,“ sõnas Jahilo.