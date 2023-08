JUHTKIRI | Presidendi rahakriis paljastas mitu valupunkti

Presidendi kantselei väitel on see teistes riikides kasutatav praktika, kuid Eesti kontekstis on siiski tegemist piiride nihutamisega. Pealegi on vaks vahet, kas eratoetust kasutatakse näiteks saatkonna ürituse korraldamiseks või taasiseseisvuspäeva vastuvõtuks, mis on riigipea tähtsuselt teine vastuvõtt vabariigi aastapäeva järel. Kui leppida erasponsorlusega, siis kuhu tõmmata piir? Põhimõtteliselt saaks samamoodi rahastada ju näiteks ka presidendi riigivisiiti Austraaliasse – võtta kaasa rühm ettevõtjaid, kes selle au eest ka presidendi sõidukulud kinni maksavad.