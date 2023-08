Varem soovitasid kohalikud hea toidu sõbrad Tartus kindlasti La Dolce Vitasse sööma minna, aga nüüd on sellele lisandunud restoran Pompei. See on samuti Itaalia mõjutustega, kuid hoopis teist tüüpi. Klassikalise ruuduliste laudlinade ja raskepärase pruuni mööbliga rustikaalse sisekujunduse asemel on tartlaste uues lemmikus modernne interjöör, millele lisavad itaaliapärast hõngu puidust vaadid ja stiilsed fotod. Aga tänapäeva Itaalia poppides söögikohtades ongi ruuduline lina pigem haruldus kui igapäevane ja interjöörid lähevad aina lakoonilisemaks.