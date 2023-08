INTERVJUU | Eesti uus suursaadik Ukrainas: sõja alguses nutsin igal õhtul. Siis sain aru, et see ei aita, tuleb tegutseda

Enne intervjuud räägib saadik oma esmamuljetest ja tõdeb, et Ukrainas meeldib talle väga. Alalise korteri leidmiseni elab ta hotellis. Suursaatkonnas on Kolgi kabineti seinal suur Ukraina kaart, et riigi geograafiast paremini aimu saada. „Ukrainas on vahemaad väga suured ja kohanimedega tuleb olla ettevaatlik, uurin kaarti iga päev,“ tunnistab Kolk. Alles äsja Kiievisse saabununa pole ta veel plahvatuste müra kuulnud. „Pealinna poole sõites kuulsime õhuhäiret ja jäime peatuma [Lääne-Ukrainas Volõõnia oblastis] Kovelis. Kolleegid otsisid lähima varjendi ja hotelli, kuna enne komandanditundi meil Kiievisse jõuda ei õnnestunud.“