Urmas Paet: Eesti võiks senisest julgemalt ja enesekindlamalt Taiwani poole vaadata

Eesti ettevõtted ja EAS on ikka otsinud Aasiasse uut või uusi sihtturgu/turge, kus Eesti ettevõtjaid järjele aidata. Viimati kuulsin, et pilk on jäänud peale kommunistlikule autoritaarsele Vietnamile, mida EAS kirjeldab suisa nii, et „Kagu-Aasias virvendab Vietnami täht“.