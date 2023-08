PÄEVA TEEMA | Madle Lippus: Tallinnal on olemas kõik eeldused toimimaks 15 minuti linnana, kus turistid laiali hajuvad

Tallinnal on olemas kõik eeldused toimimaks 15-minuti linnana. Samuti on siin soodne pinnas turismi jätkusuutlikuks hajutamiseks, sest suur osa sihtpunkte paikneb tegelikult käe-jala juures. Praegu võivad need sihtpunktid tunnetuslikult veel kaugeks jääda, sest jalutaja teekonnad lõikab läbi autokeskne tänavaruum, ent sammhaaval oleme hakanud Tallinnas takistusi eemaldama. Eelkõige mõeldes küll kohalikule elanikule, kuid olulised on need ka turismi arendamise vaatepunktist.