Ei tea, milline olnuks elu siis, kui armastatud näitlejast saanukski arst. Ita Ever on ka ise tõdenud, et ta ei suudaks ilma teatrita läbi ajada. „Ma ei kujuta ette enda elu ilma teatrita, sest ma ei oska mitte midagi muud teha peale soki kudumise, süüa ei oska ma üldse teha, küpsetada ei oska ma üldse,“ sõnas Ita Ever ETV saates „Everiga ja Ever Ita“.