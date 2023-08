Kummaline muidugi, et see veendumus on „tõe eest võitlejateni“ jõudnud alles nüüd, ehkki Smuuli bareljeef on rippunud kirjanike maja seinal juba aastakümneid. Aga küllap on tegemist omalaadse ilmutusega, mis tabab ootamatult, umbes nagu usuline ärkamine, mis samuti võib senise lihtkodaniku ühe hetkega muuta pühakuks, kelle missiooniks saab võitlus patu ja saatanaga, kelle jalajälgi ta oma õuduseks kõikjalt avastab.