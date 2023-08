Iseteenindusapteegid tulekul. Kas hakkame ise end ravima? Mitte päris, aga apteekrid on oma rolli pärast mures

Benu apteekide frantsiisijuhi Rainer Kaseväli sõnul on automaatide peamine idee luua ööpäev läbi lahti olevad valveapteegid. Praegu on valveapteegid ainult Tallinnas ja Tartus. „Kui mujal on inimesel vaja õhtul või öösel ravimit, siis tuleb minna kas Tallinnase, Tartusse või EMO-sse,“ tõdes Kaseväli.