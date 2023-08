REPORTAAŽ | „Noored on noored ja nad käituvadki nooruslikult.“ Paavst jutlustas Lissaboni noortepäevadel sallimist ja armastust

Lissabonis märkis paavst, et noortele heidetakse palju ette seda, millised nad on ja kuidas käituvad. „Noored on noored, nad käituvad nooruslikult, elu on selline,“ ütles Franciscus. „Aga nad püüavad alati vaadata ettepoole ja nad on meie tulevik. Me peame noortega kaasas käima, kuid sageli ei oska me neid saata.“