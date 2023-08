Eesti tänavune suurim popmuusikute tüli lahvatas eelmisel nädalal, kui tuli avalikuks, et Ivo Linna ja Antti Kammiste 35 aastat kestnud koostöö lõppes paugupealt, täpsemalt telefonisõnumi pealt, mille Linna oli senisele kamraadile saatnud. Kammiste nentis juhtunut kommenteerides, et enamik kooslusi ei ole igavesed ja saavad millalgi läbi. Linna ütles, et tegu on väga isikliku teemaga, mida ta ei soovi täpsemalt kommenteerida. „Meie koostöö lõpetas Antti Kammiste teatud käitumine, mida oli täiesti võimatu aktsepteerida. On asju, mis ületavad taluvuse piiri,“ ütles Iff Kroonikale. Kogu lugu. Ei mingeid advokaatide armeesid, ei mingit kirge ega karjumist, süüdistusi ega paljastusi. Vaikne ja põhjamaiselt karge lahkuminek – ehtne eesti värk!